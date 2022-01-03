阿根廷維權人士艾斯吉維就醫 院方排除中風可能

（法新社布宜諾斯艾利斯2日電） 1980年諾貝爾和平獎得主、阿根廷人權運動人士艾斯吉維今天因健康因素就醫。有關他中風的消息傳得沸沸揚揚，但醫生已排除這項可能，艾斯吉維正在接受核磁共振檢查。

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艾斯吉維（Adolfo Perez squivel）所創立的人權團體「和平正義服務」（Peace and Justice Service, SERPAJ）今天表示，高齡90歲的艾斯吉維被送往海濱度假勝地馬普拉塔（Mar del Plata）一家醫院，有關艾斯吉維因中風送醫治療的傳言甚囂塵上。

「和平正義服務」在社群媒體上表示：「醫生已排除中風可能，他正在接受核磁共振檢查（MRI）。」

艾斯吉維身兼建築師、雕塑家、畫家和人權運動人士，1980年獲得諾貝爾和平獎；在阿根廷1967年至1983年最後軍事獨裁時期，艾斯吉維捍衛人權與民主，並在這段期間遭到拘禁和嚴刑拷打。

「和平正義服務」說：「艾斯吉維睡得很好…情況穩定，正接受24小時觀察，看看情況發展。」

艾斯吉維出生於布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）貧民區，自青年時期開始參與抗暴活動，支持大多數社會邊緣人。

在阿根廷獨裁時期，艾斯吉維在牢里蹲了14個月，並在暗殺未遂的行動中倖存下來。

艾斯吉維崇拜印度聖雄甘地（Mahatma Gandhi）與美國民權鬥士馬丁．路德．金恩（Martin Luther King Jr）。（譯者：紀錦玲）

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