阿根廷總統：欠IMF債務目前無力償還

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（法新社布宜諾斯艾利斯28日電） 阿根廷總統艾柏托（Alberto Fernandez）今天表示，阿根廷欠國際貨幣基金（IMF）的債務若依原來條件恐怕「無法償還」。

艾柏托自2019年12月上任以來，便一直設法協商幾項為數數十億美元的債務。

人口有4500萬人的阿根廷，自2018年年中開始經濟衰退。

艾柏托告訴普拉塔電台（Del Plata）：「我們所繼承的債務，以目前條件是無法償還的，我們正在看如何與IMF協商，以取得最好條件。」

上周，阿根廷經濟部長古茲曼（Martin Guzman）前往華府，與IMF主管見面。

會談結束時，IMF說，雙方達成「一項共識，就是必須維持總體經濟永續發展，以及維護後疫情時期的經濟復蘇」。

艾柏特表示，阿根廷今年必須還IMF債務35億美元，2022年還180億美元，以及2023年190億美元。

他說：「我們有什麼機會在明年償還180億美元？沒有。」

艾柏特說：「今年要付35億美元就已經很困難了，另外還得償還25億美元給巴黎俱樂部（Paris Club）。」巴黎俱樂部由債權國家組成，希望為陷於困境的債務國找到可長可久的解決方式。

阿根廷前總統馬克里（Mauricio Macri）任內安排向IMF貸款570億美元，阿根廷已收到其中440億美元款項。

© 2021 AFP