阿根廷美洲杯奪冠 梅西終嘗領軍國家隊封王滋味

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（法新社裡約10日電） 阿根廷今天在美洲杯足球賽冠軍戰靠迪馬利亞（Angel Di Maria）進球，1比0戰勝地主巴西奪冠，阿根廷巨星梅西（Lionel Messi）終於拿到領軍國家隊的首座國際大賽金杯。

阿根廷在里約的馬拉卡納體育館（Maracana stadium）擊敗巴西封王，終止了阿根廷28年的重大國際賽冠軍荒，也讓巴西2500多天來在自家主場保持不敗的紀錄打住。阿根廷前次在重大國際賽封王，已要回溯至1993年美洲杯決賽2比1擊敗墨西哥。

選手生涯步入晚年的梅西，終於在34歲這年一圓身披藍白條紋國家隊戰袍奪冠之夢，29歲的巴西球星內馬爾（Neymar）則仍在等領軍國家隊的首冠；巴西2019年於自家舉辦的美洲杯封王時，當年內馬爾因傷沒參賽。

兩軍今天激烈交鋒，阿根廷與巴西各吞5張、4張黃牌，7張是在下半場。全場唯一進球是第22分鐘，阿根廷德保羅（Rodrigo De Paul）一記超漂亮長傳過前場，讓快速推進到巴西禁區的迪馬利亞挑射，球剛好越過巴西門將艾德森（Ederson）入網。

原本梅西有機會擴大戰果，但錯失在比賽結束前2分鐘一個已單刀面對巴西門將的絕佳機會，沒能追加分數。

這是阿根廷隊史第15座美洲杯冠軍，追上烏拉圭並列美洲杯封王最多次球隊。今天贏球讓阿根廷主帥斯卡洛尼（Lionel Scaloni）的連續不敗場次推進到20場，也讓巴西吞下自2018年世足8強賽敗給比利時後的首場正式國際賽敗績。

© 2021 AFP