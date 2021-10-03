阿爾及利亞禁法國軍機進入領空 兩國外交危機加劇

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（法新社巴黎3日電） 法國總統馬克宏據傳批評前殖民地阿爾及利亞，加上巴黎削減簽證數量，掀起兩國外交危機；法國軍方今天指出，阿爾及利亞政府已禁止法國軍機進入阿國領空。

法國的噴射機經常飛越阿爾及利亞領土，前往西非沙赫爾（Sahel）地區。法國軍隊在當地參與反聖戰士新月形沙丘行動（Operation Barkhane），協助打擊伊斯蘭武裝分子。

法國軍方發言人蘭尼（Pascal Ianni）告訴法新社：「今天早上，當我們提交兩架飛機的飛行計畫時，我們得知阿爾及利亞方面已停止讓法國軍機飛越他們的領土。」

他表示，阿爾及利亞這項決定不影響法國在沙赫爾的作戰行動或情報任務。

法媒指出，馬克宏（Emmanuel Macron）9月底會見阿爾及利亞獨立戰爭人物的後裔時，出言批評阿爾及利亞，引發這一北非國家不滿，阿爾及利亞並於昨天宣布召回駐法國大使述職。

阿爾及利亞今天禁止法國軍機進入領空的舉動，無疑加劇了兩國的緊張關係。

此外，法國9月28日宣布大幅削減對阿爾及利亞、摩洛哥和突尼西亞的簽證數量，也使阿爾及利亞不悅；巴黎當局則認為有必要削減簽證數量，因為這些前殖民地拒收遭法國遣返的非法移民。

© 2021 AFP