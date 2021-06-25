阿爾瓦雷茲滿貫炮 太空人11連勝逼近隊史紀錄

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（法新社底特律24日電） 今天在阿爾瓦雷茲揮出滿貫炮後，太空人12比3痛擊老虎，拿下11連勝，朝12連勝的隊史紀錄持續前進。

美國職棒大聯盟MLB休士頓太空人今天痛擊底特律老虎拿下11連勝，距隊史最佳的12連勝僅一步之遙，他們過去曾在1994年、2004年、2008年，3度創造12連勝的佳績。

柯利亞（Carlos Correa）此役為太空人貢獻3支安打3分打點，古利爾（Yuli Gurriel）有5打數3安打1打點的成績，馬多納多（Martin Maldonado）則有2支安打2分打點進帳。

太空人先發投手賈西亞（Luis Garcia）今天投6局，有5次三振、2個保送，被擊出7支安打，丟掉的2分都是自責分，拿下本季第6勝（另有4敗）。

老虎今天進攻上表現最好的是巴杜（Akil Baddoo），此役他有5打數3安打1打點的表現。老虎先發的尤瑞尼亞（Jose Urena）今天只投3.2局，被打8支安打掉6分，其中4分是自責分。

這場比賽，太空人在2局上半拿下2分，以2比0領先，接下來在3上、4上、5上又分別拿下2分，9上靠阿爾瓦雷茲（Yordan Alvarez）生涯的第2發的滿貫全壘打，臨去秋波再下4分；老虎則是在3下、6下、9下各要回1分。

© 2021 AFP