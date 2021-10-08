阿羅薩雷納開轟還盜本壘 光芒破紅襪季後賽開胡

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（法新社洛杉磯7日電） 美國職棒大聯盟坦帕灣光芒隊阿羅薩雷納（Randy Arozarena）今天敲出生涯季後賽第11轟，還演出成功盜本壘，光芒終場5比0擊敗波士頓紅襪。

去年世界大賽敗給洛杉磯道奇的光芒，目前在5戰3勝制的美聯分區季後賽系列取得1比0領先。

阿羅薩雷納無疑是光芒贏球大功臣，他5局下轟出陽春炮，7局下還靠快腿盜本壘，從紅襪救援投手泰勒（Josh Taylor）身後滑進，將雙方分差拉開為5比0。這是繼巴艾茲（Javier Baez）2016年國聯冠軍系列賽後，再次出現季後賽成功盜本壘。

光芒1局下半首名打者阿羅薩雷納（Randy Arozarena）獲保送，下一棒佛朗哥（Wander Franco）的二壘安打讓球隊先馳得點，迪亞茲（Yandy Diaz）兩出局後敲安，光芒再添1分。

紅襪先發投手羅德里格斯此役只投1.2局就退場，有1次三振、2個保送，被擊出兩支安打，丟掉2分都是自責分，最後承擔敗投。

握有兩分領先的光芒，靠着克魯茲（Nelson Cruz）、阿羅薩雷納在3下、5下各揮出1支陽春全壘打，取得4比0領先。

6上光芒主動換下投了5局的麥克納漢，他今天在5局投球中，送出3次三振，沒有保送，被擊出5支安打但沒有丟分，拿下這場比賽的勝投。

© 2021 AFP