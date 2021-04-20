陪審團將評決佛洛伊德案 美各城加強維安防暴動

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（法新社明尼阿波利斯19日電） 美國前警官蕭文以膝蓋壓住非裔男子佛洛伊德頸部致死，遭控二級謀殺等罪，陪審團將提出評決；明尼阿波利斯市等美國城市今天加強維安，為可能爆發的抗議做好準備。

明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）以「民眾騷亂威脅」為由，宣布明尼阿波利斯都會區預先進入緊急狀態，並要求其他州提供維安支援。

他說，明尼阿波利斯郊區發生非裔男子遭警察開槍擊斃事件，警察為了因應抗議維持一周的治安，警力已緊繃到極限，隨着陪審團將對蕭文（Derek Chauvin）案提出評決，他們準備面對更多抗議活動。

華茲在記者會上說，為了保護非裔美國人，必須展開「系統性改革」，但他又說：「我們不能讓民眾騷亂淪為混亂。我們必須保護民眾生命與財產。」

在經過3周情緒緊繃的審訊，包括播放路人拍下的佛洛伊德（George Floyd）遭壓頸致死影片後，陪審團開始審議對蕭文提出的三級與二級謀殺罪和二級過失殺人罪指控。

明尼阿波利斯市的62歲居民克雷頓（Janay Clayton）認為，如果蕭文遭判無罪，明尼阿波利斯將陷入麻煩，他說：「我們為最壞的情況做好準備。」目前有軍人在街道上巡邏，店家也紛紛用木板封住店門。

如果沒有做出有罪評議，明尼阿波利斯市可能會再度爆發暴力。31歲的外科醫師赫瑪提（Pouya Hemmati）說，如果蕭文沒有遭評有罪，「我覺得現場將陷入暴動、民眾會非常不滿」。

他又說：「每個人都看到有人把膝蓋壓在佛洛伊德頸部9.5分鐘。我希望在非常明確的謀殺與警察過度施暴方面，他遭判有罪。」

在華盛頓哥倫比亞特區，去年6月有數以千計的民眾抗議佛洛伊德案；國民兵表示，將出動約250名人力協助警方，並在宣判前封鎖華府道路。

紐約市警察局長席亞（Dermot Shea）上周告訴當地媒體，他的警局已在為蕭文案的評議做準備，與地方領導人、神職人員與社區組織做了很多工作。

在美國第3大城芝加哥，警察局表示，將在市中心等芝加哥各地區額外部署警力，並取消數個單位與小隊的警察休假。伊利諾州州長普里茨克（JB Pritzker）說，他已動員伊利諾州125名國民兵，自20日起支援警方。

© 2021 AFP