陳巍北京冬奧花滑摘金 5度四周跳技壓群雄

（法新社北京10日電） 北京冬奧男子花滑比賽結果出爐，美國華裔選手陳巍在英國歌手艾爾頓強的「火箭人」歌聲中5度完成「四周跳」，輕取衛冕日本名將羽生結弦摘金。

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三屆世界冠軍陳巍（Nathan Chen）最後以332.60分的總分奪得他唯一未能獲得的大獎，比第二名選手多了20多分。

陳巍前幾天的表現已預告他此番來勢洶洶，4日他在花式滑冰團體賽單人短曲項目拿到僅差世界紀錄0.11分的精彩表現，而那項世界紀錄的保持人，正是羽生結弦。

陳巍8日則在短曲項目拿下刷新世界紀錄的113.97分。

他說：「我從來沒有想過能在我的職業生涯中做到這一步。」

「我當然一直夢想參加奧運並贏得冠軍，但我好像不知道能否實現這個夢想。我還沒有時間來充分處理這個問題，但到目前為止，這真是太神奇了。」

在艾爾頓強（Elton John）的火箭人（rocketman）歌曲聲中，陳巍果然不負「四周跳之王」（quad king）的盛名，在觀眾的歡呼聲中5度完成「四周跳」的動作。

隨着比賽音樂停止，陳巍如釋重負地將頭後仰。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）

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