陷貪腐醜聞 奧地利前總理宣布退出政壇

（法新社維也納2日電） 近2個月前才因捲入貪腐弊案而辭職下台的奧地利前總理庫爾茨（Sebastian Kurz），今天宣布退出政壇，為個人充滿話題性的政治之旅畫下句點。

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35歲的庫爾茨成為奧地利檢方大規模貪腐調查鎖定對象後，10月9日宣布辭職，當時已震撼奧地利政壇。

庫爾茨2017年以僅31歲之齡帶領人民黨（People's Party，OeVP）贏得大選，並成為全球史上以民主方式選出的最年輕國家領導人。

但到了2019年，庫爾茨的聯合政府便因極右派盟黨捲入貪腐醜聞而瓦解，導致必須重新選舉。這次人民黨又勝選，並選擇與綠黨聯合執政，庫爾茨也重返總理大位。

庫爾茨今天發表聲明，說自己「不是聖人，但也不是罪犯」。他否認所有不法指控，並重申希望有機會在法院證明清白。「我個人期待上法院那天，讓我能在那裡證明指控是不實的。」

庫爾茨還表示：「對我而言，我的生命開始了新的篇章，我能在今天將它打開。」他說接下來想把時間花在與家人共度，尤其是和剛出生的兒子，並等待明年再投入新的職涯挑戰。

奧地利檢方接獲指控，說庫爾茨的核心圈挪用公款來影響民調，以提升他的形象，於是展開調查，並於10月下令搜索總理辦公室和財政部，貪腐醜聞因此曝光。

奧地利檢方還懷疑，庫爾茨方面為了回報「奧地利日報」（Oesterreich）刊登吹捧他的報導及幫助他的民調，而讓這家八卦報獲得大筆公共廣告標案。

奧地利檢方指出，庫爾茨和其他9人及3個機關正面臨貪腐案調查。

庫爾茨今天說，他將在明天卸下人民黨黨魁一職。（譯者：張正芊）

© 2021 AFP