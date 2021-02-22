陸港澳辦主任夏寶龍 闡述「愛國者治港」標準

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（法新社香港22日電） 中國大陸全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍今天闡述「愛國者治港」的標準和要求，列出相關原則確保香港管治權牢牢掌握在「愛國愛港者」手中。

大陸全國港澳研究會今天選在大陸年度「兩會」（全國人大與政協全國委員會）兩周後將登場的前夕，舉行視訊研討會，討論落實「愛國者治港」、改革香港選舉制度等議題，外界關切北京準備加緊嚴控香港。

據港澳辦發布的新聞稿，夏寶龍在研討會指出，落實「愛國者治港」原則要完善相關制度，要多措並舉、綜合施策，其中最關鍵、最急迫的是要完善相關制度，特別是要「抓緊完善有關選舉制度」，確保香港管治權牢牢掌握在愛國愛港者手中。

夏寶龍指出，愛國者必然真心維護大陸國家主權、安全、發展利益。反中亂港者則相反，不僅不會維護大陸國家主權、安全、發展利益，還會蓄意從事危害大陸國家主權、安全、發展利益的活動。

香港1997年回歸中國，但從港英殖民時期以來就無真正意義的民主。2019年反修例暴力示威席捲香港、反對派政客在區議會選舉大勝後，北京決定加大管控力度。去年兩會時，全國人大通過港區國安法，將許多異議人士定為非法，限縮一國兩制的彈性。

夏寶龍指出，進一步完善香港的選舉制度，在憲法和基本法規定的框架內，堵塞有關法律漏洞，既保證各類選舉的公正、公平、公開，又切實有效地阻止反中亂港分子、國際反華勢力政治代理人進入港府行政機關。

法新社認為，夏寶龍的談話顯示北京已不容反對派候選人在香港的選舉有容身之處。

© 2021 AFP