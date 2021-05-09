陸長五B殘骸最終落入印度洋 美仍故弄玄虛

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社北京9日電） 中國太空部門指出，長征五B 遙二運載火箭末級殘骸已於台北時間今天上午10時24分落入大氣層，隨後掉入東經72.47度、北緯2.65度的印度洋海域，讓18噸殘骸會掉在何處的揣測落幕。

中國於4月29日在海南的文昌發射長征五B火箭，將天和核心艙送入地球軌道構建中國太空站。

北京官員先前雖已表示，長五B的殘骸對人群造成的風險微乎其微，但美國國家航空暨太空總署（NASA）與部分西方專家彷佛惟恐天下不亂，不斷稱如此龐大的失控的火箭掉落，恐釀災損。

1979年NASA重達76噸的Skylab太空站殘骸摔落地球，部分殘骸掉入澳洲土地，近年還曾發生SpaceX火箭殘骸掉回地球後，落在人口居住地帶。

中國載人航天工程辦公室發布聲明指出，經監測分析，上午10時24分，長征五B遙二運載火箭末級殘骸已再入大氣層，絕大部分器件於重返大氣層過程中燒毀，部分掉落在馬爾地夫群島附近的印度洋海域。

使用美軍資料追蹤的Space-Track網站表示，美國系統最後記錄到長五B殘骸的位置是在沙烏地阿拉伯上空。

Space-Track推文道：「相關操作人員確認，火箭殘骸確實落入馬爾地夫群島北方的印度洋水域。」

儘管如此，美軍的太空司令部卻故弄玄虛，只說長五B殘骸是在北京時間上午10時15分飛越阿拉伯半島，「不確定掉在陸地或海里」。

© 2021 AFP