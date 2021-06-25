隊史首次 小熊4投手接力締造無安打比賽

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社洛杉磯24日電） 美國職棒大聯盟MLB芝加哥小熊今晚4投手接力，分別是戴維斯、泰普拉、查芬與金布羅締造本季聯盟第7場無安打比賽，最後以4比0完封洛杉磯道奇。

法新社報導，雖然這是小熊隊史第17場，卻是隊史首次由多個投手接力達成的無安打比賽。

聯盟本季至今已出現7場無安打比賽，追平自1901年以來的當代紀錄，1884年球季則是8場，這也是自從本季裁判開始檢查，是否投手使用外部物質以增強握球能力以來，首次的無安打比賽。

小熊先發投手戴維斯（Zach Davies）獨撐6局，三振打者4人次卻投出5個四壞保送，用球數達94球之後被換下。他目前個人戰績5勝4負。

7局下泰普拉（Ryan Tepera）2出局後雖投出保送，仍順利解決下一棒安全下莊，8局下接手的查芬（Andrew Chafin）1出局後雖也投出保送，不過道奇打者曼西（Max Muncy）的雙殺打造成三人出局。

9局下金布羅（Craig Kimbrel）負責關門，雖然他先保送了泰勒（Chris Taylor），隨後連3K讓道奇無功而返結束這場比賽，最後小熊就以4比0擊敗道奇。（譯者：曹宇帆）

© 2021 AFP