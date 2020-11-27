隔離期結束 歐盟代表返倫敦重拾英國貿易談判

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（法新社布魯塞爾27日電） 歐洲聯盟（EU）首席英國脫歐（Brexit）談判代表巴尼耶表示，他今天將重返倫敦，繼續與英國方面代表進行面對面貿易協商。但他警告，雙方仍存在重大歧見。

巴尼耶（Michel Barnier）在推特發文表示，自從他的團隊有一人確診感染2019冠狀病毒疾病（Covid-19，新冠肺炎）後，目前他已不再需要自我隔離，因此將返回倫敦和英國談判代表佛羅斯特（David Frost）會面。

英國將在5周後正式退出歐洲貿易和關稅區，但關於雙方其後貿易協議的談判仍停滯不前，膠着點在漁權和公平貿易規範。

倫敦一直拒絕同意歐盟就英國脫歐後如何維護「公平競爭環境」提出的做法，也就是若任一方背離雙方同意的規範標準，將受到貿易懲罰。

巴尼耶在重啟談判前預警，雙方之間「仍存在相同的重大歧異」。

英國和歐盟若無法在12月31日前簽署並批准貿易協議，英吉利海峽兩岸間的貿易將面臨關稅壁壘，且兩邊企業也將受苦，尤其是英國企業。目前談判時程已比原本預期拖延許久，且所剩時間越來越少。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

© 2020 AFP