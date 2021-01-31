「隔離」7天的電影節 瑞典護理師前進小島獨觀影

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社瑞典馬斯特蘭德30日電） 瑞典一名前線護理師將暫時忘卻疫情，到西岸外海一處燈塔內，享受一個人的電影院。

來自45個國家的1萬2000多人報名，想前進距離瑞典首都斯德哥爾摩約400公里的小島，觀賞哥特堡（Gothenburg）電影節首映片。

獲選的「幸運兒」可獨享大獎，待在派特諾斯特燈塔（Pater Noster Lighthouse）的旅館內一星期，盡情觀賞多達70部首映電影，但條件是與世隔絕，電腦或筆電都不能使用。

1868年，瑞典西岸一座小島興建起亮紅色的派特諾斯特燈塔，周圍零星、低矮的紅色建物原本是燈塔看守人家人的住處。這座小島遺世獨立，只能搭船或直升機前來，視天候狀況而定。

經過多番面試與測驗後，電影節主辦單位宣布擔任急救護理工作的影癡恩羅斯（Lisa Enroth）雀屏中選，頗有因應今年電影節主題「社交距離」的味道。

恩羅斯在晴朗的冬日清晨搭乘快艇前進小島，她在登船前表示，報名參加活動不只因為熱愛電影，也是想從忙亂的工作中稍稍獲得喘息。

她說：「忙翻了，所以可以登島回想過去這一年的種種，真是很棒的機會。」

瑞典防疫措施和鄰國相比顯得較為寬鬆，但第2波疫情比原本預期還要猛烈。至今瑞典已有超過1萬1500人染疫身亡。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

© 2021 AFP