障蔽物超過120萬個 歐洲河川超支離破碎

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社巴黎16日電） 一份今天公布的研究顯示，歐洲河川里縱橫交錯的各種障蔽物超過120萬個，約是研究人員所先前認為數量的兩倍，過量的各類水閘、河堰等已威脅到全球最多樣生態體系的歐洲水文。

河川溪流是能輸送水源、養分、沉積物與其他循環內容到海洋，是魚類與水生動物的重要棲地，也是鳥類與其他動物的重要食物來源。

帶領這項研究的是米蘭理工大學（Politecnico di Milano）河川地形學家貝萊蒂（Barbara Belletti），她說歐洲河川支離破碎的程度，比任何人先前所想的都嚴重。

雖然人們在河川設置河堰、水壩、橋樑等設施已好幾世紀，但研究人員仍對歐洲各水道缺乏詳細資料庫感到驚訝。有紀錄的河中障蔽物大多為有特定高度，例如高10公尺的水壩，而數以十萬計的小障蔽都未被記錄到。

科學家們先是搜集120多個歐洲河川的資料庫，過濾以確保不重複統計後，先是發現62萬9955個有紀錄的水中障蔽物，然後採取大規模實地考察，走訪的歐洲河川長度超過2700公里，以人工方式補正資料庫缺漏。

結果田野調查的河中障蔽物數量居然是現有資料庫平均的2.5倍，研究團隊研判各地數字的差異性並去蕪存菁後，估計全歐河川的障蔽物數量應超過120萬個。

德國圖賓根大學應用科學中心學者查佛（Christian Zarfl）與加拿大蒙特婁麥基爾大學（McGill University）地理學者萊雷爾（Bernhard Lehrer）表示，120萬個人工障蔽物，「很可能讓歐洲的水道成為世界上最支離破碎的河川水域網」。

研究報告的作者們表示，像河堰與水閘等較小的障蔽物對河川生態內部的威脅，比像發電水壩這類大型建物更嚴重。舉例而言，高度超過15公尺的水壩在歐洲河川障蔽物只佔不到1%，超過90%的河川障蔽物都低於5公尺。

© 2020 AFP