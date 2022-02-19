隨馬刺4奪NBA總冠軍 吉諾布里進籃球名人堂決選

（法新社紐約18日電） 「阿根廷刺客」吉諾布里過去4度隨聖安東尼奧馬刺奪下美國職籃NBA總冠軍，今天和其他10人一起進入籃球名人堂決選名單。 吉諾布里（Manu Ginobili）的16年NBA生涯都在馬刺度過，在他和「石佛」鄧肯（Tim Duncan）、「法國跑車」帕克（Tony Parker）聯手之下，馬刺成為2000年代初期NBA最有宰制力的球隊之一。 他還在2001年和義大利波隆那金德隊（Virtus Bologna）一起打下歐洲聯賽冠軍，並獲選為冠軍賽最有價值球員（MVP）。 曾隨洛杉磯湖人拿下5次總冠軍的前NBA球星古柏（Michael Cooper）、5次入選明星賽的哈德威（Tim Hardaway）與強生（Marques Johnson）同樣在2022年名人堂決選名單之中。 最終確定進入名人堂的名單，將於4月2日美國大學籃賽在紐奧良舉行時公布。

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進入名人堂決選名單的女籃選手，包括4次拿下美國女子職籃WNBA總冠軍的惠倫（Lindsay Whalen）和3度在WNBA奪冠的凱希（Swin Cash），她們各自擁有兩面奧運金牌。

其他進入決選的還包括在NBA當了28年裁判的伊凡斯（Hugh Evans）；以及籃球教練安德魯斯（Leta Andrews）、史坦利（Marianne Stanley）、哈金斯（Bob Huggins）；還有2013年獲選為年度最佳總教練的卡爾（George Karl），他在NBA執教27個球季，共拿下1175場勝利。

© 2022 AFP