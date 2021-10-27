雙星合拿68分 詹姆斯缺陣湖人延長賽擊敗馬刺

（法新社聖安東尼奧26日電） NBA湖人今天在戴維斯拿下35分17籃板、衛斯布魯克也獲33分10籃板的聯手帶領下，克服詹姆斯缺陣的劣勢，125比121在延長賽後擊敗馬刺。

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在今天美國職籃NBA洛杉磯湖人挑戰聖安東尼奧馬刺的比賽，湖人的詹姆斯（LeBron James）因右腳踝酸痛不克出賽，他是在湖人先前擊敗曼菲斯灰熊一戰的第2節受傷，這讓湖人3巨頭此役只剩下戴維斯（Anthony Davis）和衛斯布魯克（Russell Westbrook）兩人。

儘管湖人戴維斯單節攻下10分，但馬刺首節仍以29比27領先。第2節剩下7分38秒時，湖人在貝茲摩（Kent Bazemore）砍進三分球後超前，一度領先達6分，但沃克四世（Lonnie Walker IV）在中場前1.7秒回敬一記三分球，讓馬刺上半場以62比61保有領先。

這場比賽的上半場，戴維斯攻下全場最高的16分，衛斯布魯克為湖人挹注12分。馬刺上半場有4名球員得分達兩位數，其中以莫瑞（Dejounte Murray）的13分最高，板凳出發的瓦塞爾（Devin Vassell）、沃克四世分別獲得11分、10分。

馬刺帶着12分的領先優勢進到第4節，但湖人靠着一波17比4攻勢，以102比101超前。但馬刺靠貝茲-迪普（Keita Bates-Diop）第4節結束前32.2秒的進球再將比分扳平，也讓比賽進到延長。

延長賽湖人一度領先6分，但馬刺在伯爾特（Jakob Poeltl）上籃得手後，以121比121扳平比數，隨後戴維斯抓下進攻籃板並進球，衛斯布魯克更在馬刺的瓦塞爾在三分線外出手落空後灌籃得手，讓湖人鎖定勝利。

馬刺今天落敗的其中一項關鍵是罰球，他們在第4節和延長賽中，9罰僅1中。

湖人今天贏球，在開季兩連敗後連拿兩勝，陣中的蒙克（Malik Monk）為球隊挹注17分，芮維斯（Austin Reaves）則是拿下10分。

吞下3連敗的馬刺，隊上得分最高的是攻下生涯最多27分的伯爾特，他還抓下14個籃板。莫瑞有21分、15助攻、12籃板的「大三元」演出，這是他生涯第5次拿下大三元，單場送出15次助攻則是生涯新高。沃克四世攻下21分，瓦塞爾獲得19分，強生（Keldon Johnson）則進帳11分。

© 2021 AFP