離減排抗暖目標仍遠 歐巴馬鼓勵年輕人動起來

（法新社格拉斯哥8日電） 美國前總統歐巴馬今天籲富國解開與開發中國家長年氣候融資僵局，鼓勵年輕人動起來，着手改變需要改變的地方。

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在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）召開的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）邁入第2周、也是最後一周的議程，富國努力嘗試兌現為應對氣候相關損失與傷害的金援承諾，並針對如何協助各國適應氣候衝擊等問題提出解方。

歐巴馬在與島國舉行的會議中說：「我們現在必須採取行動，協助各國具備適應性與韌性。」

歐巴馬說，他能理解年輕人為何對領導人在應對氣候問題無所作為感到「沮喪」；他對那些高聲歡呼並拿着智慧型手機拍攝他演說的年輕環保人士說「現在的年輕人真不容易」。

他建議年輕人「別生悶氣。動起來。着手改變需要改變的地方，所幸這正是世界各地年輕人如今正在做的事情」。

歐巴馬也提到自己對下一代領袖感到欽佩，其中包括號召全球為氣候變遷發起罷課活動的瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）。他笑說自己不如童貝里，「我16歲時沒登上時代雜誌（Time）封面。如果我翹課，也跟氣候變遷沒關係」。

© 2021 AFP