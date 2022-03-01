雨彈炸澳洲東岸釀9死 雪梨未來兩天恐降豪雨

（法新社雪梨1日電） 澳洲東部上周降下暴雨引發洪患，淹沒昆士蘭州和新南威爾斯州的城鎮、道路和橋樑，迄今已奪走9條人命。澳洲當局今天表示，襲擊東岸的強烈天氣系統正緩慢向南移動，雪梨居民未來兩天必須為大雨可能引發暴洪做好準備。

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澳洲氣象局表示，擁有超過500萬人口的雪梨和幾個鄰近地區今天下午可能在6小時內降下多達150毫米雨量。官方統計顯示，雪梨3月平均降雨量為138毫米。

新南威爾斯州州長佩羅特（Dominic Perrottet）將此惡劣天候形容為「千年一遇的事件」，並提醒新州南部居民做好準備，若接獲撤離命令，必須立即離開家園。

澳洲東部正面臨有記錄以來最嚴重洪患，如今仍有數以百計災民受困在新州北部城市利斯摩（Lismore）的住家中，有些民眾據報在屋頂過夜。市長克瑞格（Steve Krieg）告訴「第7頻道新聞網」（Channel Seven），目前仍有9人下落不明，還有400次救援任務待執行。

澳洲廣播公司（ABC）播出的現場畫面顯示，一名救難人員與兩名災民坐在屋頂上，準備將災民送上救援直升機。

利斯摩市居民哈迪曼（Danika Hardiman）說，昨天一覺醒來，就發現洪水已經淹到公寓2樓的陽台。

她和伴侶爬上屋頂，最終順利獲救。她告訴法新社，利斯摩市淹水景象十分「駭人」。

她說：「就像是你畫船經過別人家的屋頂。」

根據法新社統計，共有超過15萬人接獲撤離命令。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）

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