雷伊颱風後耶誕來臨 菲國災民許願有新屋頂和糧食

（法新社馬尼拉25日電） 在菲律賓南部，維圖達佐神父（Ricardo Virtudazo）的教堂飽受颱風摧殘，他站在一汪水裡主持耶誕彌撒，向數十名信徒講道。這些信徒今年的耶誕願望只盼能有新屋頂、糧食和好天氣。

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雷伊颱風除了造成近400人罹難，還導致數十萬人流離失所。經過一個多星期，倖免於難的人即使失去家園，規畫好的節慶活動也泡了湯，仍堅守着家庭和信仰。

31歲的帕雷拉（Joy Parera）在民答那峨島（Mindanao）北端的阿萊格里亞市（Alegria）一座教堂與丈夫一起參加耶誕彌撒，她說：「重要的是我們大家都平安。」

這座教堂的屋頂被雷伊颱風吹壞，破了個大洞，下起小雨的時候，長椅和鋪着白色地磚的地面就被打濕。

信徒們戴着口罩聚在掛着耶誕裝飾品的教堂內，祈求來年更好。維圖達佐神父接受法新社訪問時說：「我們仍保有希望。即使經歷了苦難，他們仍信奉天主。」

災情最慘重的地方包括民答那峨島、施亞高島（Siargao）、迪納加島（Dinagat）、保和島（Bohol），當地不僅停電，還有許多人家的屋頂被掀翻，木造建築被毀，電線桿和樹木也被吹倒。

38歲的阿萊格里亞市民維森特（Nardel Vicente）說，他的耶誕願望是有人能來幫他支付新屋頂費用。維森特目前失業，也沒什麼存款，家裡今年沒辦法湊出一桌耶誕大餐。

他說：「我們前幾年還有義大利面、豬肉、雞肉，只要買得起就吃。」但話鋒一轉，他表示：「沒關係，我們還活着。總比有親人在耶誕節前喪命要好。」

© 2021 AFP