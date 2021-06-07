雷納德准大三元 率快艇進軍季後賽第2輪

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（法新社洛杉磯6日電） 美國職籃NBA洛杉磯快艇主將雷納德（Kawhi Leonard）今天在季後賽首輪第7戰攻下28分、10籃板、9助攻，率隊以126比111擊敗達拉斯獨行俠，搶下季後賽第2輪門票。

莫里斯（Marcus Morris Sr.）今天為快艇搶下23分；喬治（Paul George）挹注22分、10助攻；傑克森（Reggie Jackson）15分；曼恩（Terance Mann）13分；巴圖姆（Nicolas Batum）和肯納德（Luke Kennard）各獲11分。

獨行俠方面，球星唐西奇（Luka Doncic）飆出全場最高46分和14助攻，但仍未能率軍衝過終點線。

獨行俠的芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）繳出18分、10籃板；波辛吉斯（Kristaps Porzingis）16 分、11籃板；馬亞諾維奇（Boban Marjanovic）14分、10籃板；哈達威（Tim Hardaway Jr.）得11分。

西區第4種子快艇季後賽第2輪將迎戰西區頭號種子猶他爵士。

© 2021 AFP