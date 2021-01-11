雷納德生涯得分突破1萬分大關 率快艇擊退公牛

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（法新社洛杉磯10日電） 美國職籃NBA的雷納德今天攻下35分，達到生涯1萬分的里程碑，洛杉磯快艇在他帶領下，以130比127擊退來訪的芝加哥公牛。

雷納德（Kawhi Leonard）今天在第3節大爆發，一舉轟下21分，締造個人單節得分的新高。

今天雷納德22次出手命中14球，其中有7記三分球，還包括那顆他在第3節投進、讓生涯總得分達到1萬分里程碑的三分彈。

這場比賽，快艇的得分率先開張，但那之後就一直處於落後，直到第3節雷納德發飆，在三分線外砍進第7 球，快艇才再度要到領先。

當被問到如何保持專註，才能達到生涯1萬分的里程碑，雷納德說：「就是努力做出貢獻，我花了很多時間在球館練球，幾乎每天都像被榨乾了一樣，且我在心裡設下了目標。」

除了雷納德的好表現，喬治（Paul George）貢獻28分，板凳出發的威廉斯（Lou Williams）也攻下21分。

吞下3連敗的公牛，陣中的拉文（Zach LaVine）攻下本季新高的45分，其中有10記是三分球。譚普（Garrett Temple）、威廉斯（Patrick William）分別獲得18分、17分。

© 2021 AFP