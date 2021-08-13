雷納德續留快艇 傳簽4年合約頂薪49億

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（法新社洛杉磯12日電） 美國職籃NBA明星前鋒雷納德先前不執行與洛杉磯快艇的球員選項，投入自由球員市場，不過快艇今天宣布已簽回雷納德。

法新社報導，快艇並未公布合約的具體內容，不過美國體育頻道ESPN指出，雷納德（Kawhi Leonard）拿到4年新資1億7630萬美元（約新台幣49億元）的頂薪合約，當中包括第4年的球員選項。

雷納德先前拒絕下個球季價值高達3600萬美元的球員選項，投入自由球員市場。

快艇籃球營運總監法蘭克（Lawrence Frank）說：「雷納德是個身手不凡的球員，他每天不斷精進自己。我們彼此有共同目標，包括長久的合作關係。」他並說，期待共同努力打造有能力問鼎冠軍的球隊。

上季是雷納德效力快艇的第2個球季，共出賽52場，每場平均得24.8分、抓6.5個籃板及生涯新高的5.2次助攻，投籃命中率51.2%，罰球命中率88.5%。

不過因對戰猶他爵士而右膝受傷，雷納德無緣快艇上個球季最後8場的季後賽，並且在7月動手術，因此2021至2022年的球季初，他可能沒法上場。（譯者：曹宇帆/核稿：嚴思祺）

© 2021 AFP