雷納德與喬治各拿31分 快艇撞翻爵士系列賽扳平

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（法新社洛杉磯14日電） NBA快艇今天在雷納德、喬治兩人都攻下31分的情況下，以118比104擊敗爵士，在季後賽次輪以2比2扳平。

美國職籃NBA西區季後賽次輪，頭號種子猶他爵士在7戰4勝制系列賽連拿兩勝後，前進第4種子洛杉磯快艇主場卻討不到便宜，連兩戰吞下敗仗。

今天爵士首節只投進1個三分球，命中率只有1成43，整體投籃命中率也只有3成，單節只拿下13分，讓快艇在雷納德（Kawhi Leonard）、莫里斯（Marcus Morris Sr.）分別攻下12分、11分的情況下，以30比13領先達兩位數。

第2節莫里斯再拿下11分，喬治（Paul George）、雷納德也分獲8分、7分，快艇把領先拉開，上半場就以68比44領先爵士達24分。

下半場的比賽，爵士在密契爾（Donovan Mitchell ）第3節攻下9分的情況下試圖將落後拉近，但3節打完快艇仍以94比73領先21分。

末節在殷格斯（Joe Ingles）砍進三分球後，爵士一度只剩10分落後，但莫里斯、喬治關鍵時刻都能穩助陣腳，兩人6罰全進讓快艇把領先拉開到15分，最終輕鬆獲勝。

快艇的雷納德、喬治這場比賽都攻下31分，莫里斯則有24分進帳。爵士的密契爾（Donovan Mitchell）今天攻下全場最高37分；殷格斯、鮑格達諾維奇（Bojan Bogdanovic ）分別拿下19分、18分；戈貝爾（Rudy Gobert）則獲11分。

© 2021 AFP