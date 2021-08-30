雷鬼傳奇製作人李佩里逝世 享壽85

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（法新社紐約29日電） 樂壇極具影響力的牙買加歌手兼製作人、雷鬼教父巴布馬利幕後推手之一李佩里（Lee "Scratch" Perry）29日逝世，享壽85歲。

李佩里逝世消息曝光後，牙買加總理霍尼斯（Andrew Holness）在推特發文悼念：「我向傳奇唱片製作人、歌手佩里（本名Rainford Hugh Perry）的親友和歌迷致上深切哀悼。」

「牙買加觀察報」（Jamaica Observer）報導，這名充滿前瞻遠見的音樂人29日早上在牙買加盧西（Lucea）的一間醫院去世，並未說明死因。

身為巴布馬利（Bob Marley）等眾多音樂家的製作人，李佩里的風格超越時間和流派，從嘻哈到後龐克樂風、從「野獸男孩」（Beastie Boys）到「衝擊合唱團」（The Clash），都可看到李佩里的影響力。

李佩里於1936年3月20日出生於牙買加農村肯德爾（Kendal），由於家境清寒，15歲就輟學。

他1984年接受英國音樂雜誌NME採訪時曾透露：「我父母在田裡、路邊工作，我們家非常窮，我上過學......但什麼也沒學到，我所知的一切都來自於大自然。」

李佩里自1950年代晚期，開始替雷鬼音樂製作人杜德（Clement “Coxsone” Dodd）銷售唱片，並慢慢發展自己的唱片事業。

1968年，他成立唱片公司Upsetter Records，第一首暢銷單曲People Funny Boy因為創新地運用了錄製的嬰兒哭聲，而備受讚譽。

英國傳奇搖滾樂團「滾石」（The Rolling Stones ）吉他手凱斯李查茲（Keith Richards）2010年曾形容：「李佩里是樂壇中的達利（Salvador Dali，西班牙超現實藝術大師）。他是一個謎，世界就是他的樂器，你只需要用心傾聽。他不僅是製作人，還知道如何啟發藝術家的靈魂。」

© 2021 AFP