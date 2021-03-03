雷鬼樂團創始元老邦尼維勒辭世 享壽73歲

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（法新社牙買加金斯敦2日電） 1960年代與雷鬼教父巴布馬利攜手組成「痛哭者樂團」（TheWailers），讓旋律琅琅上口的牙買加雷鬼樂風靡全球的邦尼維勒（Bunny Wailer）今天辭世，享壽73歲。

牙買加文化部並未說明邦尼維勒的死因，僅表示他從去年12月就在首都金斯敦（Kingston）住院治療。邦尼維勒2018年曾經中風，去年7月二度中風。

邦尼維勒出生於九哩區（Nine Mile District），本名為奈維爾李文斯頓（Neville Livingstone）。巴布馬利（Bob Marley）同樣來自九哩區，兩人是兒時玩伴。

邦尼維勒曾是痛哭者樂團最後一名在世的創始元老。巴布馬利1981年死於癌症，樂團另一名成員彼得陶許（Peter Tosh）則於1987年遭人謀殺身亡。

邦尼維勒音樂生涯曾拿下3座葛萊美獎，2017年更獲頒牙買加最高殊榮之一的功績勳章。

文化部長葛蘭吉（Olivia Grange）在聲明中表示：「邦尼維勒對全球雷鬼樂的發展和普及方面所扮演的角色，我們一直心懷感激。」

葛蘭吉補充表示：「我們滿懷驕傲的銘記邦尼、巴布馬利和彼得陶許是如何將雷鬼樂遍及全球各地。」

根據美國音樂雜誌「滾石」（Rolling Stone），巴布馬利和彼得陶許分別擔任痛哭者樂團的主唱和詞曲創作，不過在和聲及打擊樂器方面，邦尼維勒則扮演了關鍵角色。

痛哭者樂團在大型唱片公司的第一張專輯Catch aFire於1973年發行，一舉讓樂團享譽國際。這張專輯一度登上滾石500大最佳專輯排行榜第126名。

痛哭者樂團代表作包括Simmer Down和One Love。

© 2021 AFP