電影Rust軍械師告彈藥供應商 將實彈帶入拍攝現場

（法新社洛杉磯13日電） 美國男星亞歷鮑德溫拍攝的新片Rust的軍械師今天向彈藥供應商提告，指控他將實彈擺在假子彈間，導致攝影師遭擊斃身亡。

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西部片Rust在新墨西哥州拍攝時，古提瑞茲－利德（Hannah Gutierrez-Reed）是負責管理片場武器的軍械師，而亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）去年10月被告知手上拿的武器是安全的，開槍後卻將攝影師賀勤茲（Halyna Hutchins）擊斃。

根據電影界的安全規定，拍攝現場完全禁止實彈，正是為了避免這類事情發生。

古提瑞茲－利德今天在新墨西哥州法院提出民事訴訟，指控彈藥供應商肯尼（Seth Kenny）向Rust製片公司提供「被誤認只含啞彈的」彈藥，「但實際上卻含有啞彈與實彈」。

根據此案文件，古提瑞茲－利德說，在發生擊斃攝影師的悲劇後，警方發現7枚疑為實彈的彈頭。

這些彈頭是放在子彈箱內，箱子里還有其他彈藥與讓演員用來當作配件的子彈帶。

古提瑞茲－利德與她的律師認為，肯尼與他的公司「讓電影片場變得危險，古提瑞茲－利德卻不知情」。

這起訴訟提到，他們的疏失讓「片場出現實彈，釀成可預見的災難性結果」，因此尋求賠償，但沒有提到金額。

肯尼告訴調查人員，他可能把土製彈藥賣給電影製作公司，這些彈藥可能是由回收的成分製成，上面有跟擊斃攝影師那枚子彈一樣的標誌。

© 2022 AFP