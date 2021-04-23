電腦晶片需求量大增 英特爾首季營收超出預期

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（法新社舊金山22日電） 美國半導體巨擘英特爾今天表示，由於電腦晶片需求出現「爆炸性」成長，該公司第一季營收超出預期。

根據財務報表，英特爾（Intel）今年頭3個月的營收為197億美元（約新台幣5591億元），較去年同季增加近10億美元（約新台幣283億元）。

英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）在新聞稿中說：「由於（市場）對我們領先業界的產品需求格外強勁，加上我們團隊優秀的執行力，讓英特爾首季業績有強勢表現。」

會有這樣的情況，是因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情帶來遠距工作、線上教學、虛擬的社交活動等趨勢，重燃市場對筆記型和桌上型電腦的興趣，連帶使數據中心的需要性大增，而這些都需仰賴晶片。

根據季辛格所言，晶片產業正處於「爆炸性成長」的周期，今年即將成為個人電腦出貨量最大的年份之一。

英特爾已公布計畫，將斥資200億美元在美國亞利桑納州開設兩座新工廠，以配合提高美國與歐洲產量的計畫。

全球晶片短缺加大了壓力，必須降低對亞洲工廠的依賴程度。

季辛格表示，他對拜登總統了解到，晶片製造是值得投資的國家基礎建設重大部分，感到「鼓舞」。（譯者：李晉緯/核稿：張佑之）

© 2021 AFP