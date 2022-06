震撼效果加上絕佳口碑 捍衛戰士2蟬聯北美票房榜首

(法新社洛杉磯5日電) 北美院線聯盟(Exhibitor Relations)今天說,動作劇情片「捍衛戰士:獨行俠」(Top Gun: Maverick)連續第2個周末在北美飆出好成績,估進帳8600萬美元。

廣告 繼續瀏覽後續

好萊塢權威媒體「綜藝」(Variety)報導,這樣驚人的數字,使得派拉蒙影業這部讓影迷苦等多年的湯姆克魯斯(Tom Cruise)續集片,成為美加票房有史以來,上映第2個周末收入最高的十大佳片之一。

由於電影視覺效果絕佳,口碑又好得不像話(尤其是對續集片來說),「捍衛戰士:獨行俠」在海外賺2.57億美元。

周末續坐亞軍位置的是迪士尼的「奇異博士2:失控多重宇宙」(Doctor Strange in the Multiverse of Madness),3日至5日期間有930萬美元表現。這部由英國影星班奈狄克康柏拜區(Benedict Cumberbatch)主演的超級英雄片,上映5周以來全球票房海撈超過7.5億美元。

二十世紀福斯的動畫片「開心漢堡店大電影」(The Bob's Burgers Movie)保住票房第3位置,收入450萬美元。

排名第4的是上周排名第5的環球影業動畫片「壞蛋聯盟」(The Bad Guys),票房330萬美元。

將人氣電視影集搬上大銀幕的「唐頓莊園:全新世代」(Downton Abbey: A New Era),本周下滑1個位置,來到第5名,有300萬美元表現。

第6名至第10名的電影依序為:「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All At Once),200萬美元;「音速小子2」(Sonic the Hedgehog 2),170萬美元;「失落謎城」(The Lost City),140萬美元;「未來犯罪」(Crimes of the Future),110萬美元;「守望者」(Watcher,暫譯),81.5萬美元。

© 2022 AFP