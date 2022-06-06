震撼效果加上絕佳口碑 捍衛戰士2蟬聯北美票房榜首

（法新社洛杉磯5日電） 北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天說，動作劇情片「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）連續第2個周末在北美飆出好成績，估進帳8600萬美元。

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好萊塢權威媒體「綜藝」（Variety）報導，這樣驚人的數字，使得派拉蒙影業這部讓影迷苦等多年的湯姆克魯斯（Tom Cruise）續集片，成為美加票房有史以來，上映第2個周末收入最高的十大佳片之一。

由於電影視覺效果絕佳，口碑又好得不像話（尤其是對續集片來說），「捍衛戰士：獨行俠」在海外賺2.57億美元。

周末續坐亞軍位置的是迪士尼的「奇異博士2：失控多重宇宙」（Doctor Strange in the Multiverse of Madness），3日至5日期間有930萬美元表現。這部由英國影星班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）主演的超級英雄片，上映5周以來全球票房海撈超過7.5億美元。

二十世紀福斯的動畫片「開心漢堡店大電影」（The Bob's Burgers Movie）保住票房第3位置，收入450萬美元。

排名第4的是上周排名第5的環球影業動畫片「壞蛋聯盟」（The Bad Guys），票房330萬美元。

將人氣電視影集搬上大銀幕的「唐頓莊園：全新世代」（Downton Abbey: A New Era），本周下滑1個位置，來到第5名，有300萬美元表現。

第6名至第10名的電影依序為：「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All At Once），200萬美元；「音速小子2」（Sonic the Hedgehog 2），170萬美元；「失落謎城」（The Lost City），140萬美元；「未來犯罪」（Crimes of the Future），110萬美元；「守望者」（Watcher，暫譯），81.5萬美元。

© 2022 AFP