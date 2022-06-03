霍福德打15年NBA終能爭冠 處女秀率隊擊敗勇士

（法新社舊金山2日電） 塞爾蒂克35歲老將霍福德在打NBA第15年，並歷經141場季後賽後，終於一圓打總冠軍賽的夢想，今天他在關鍵的第4節彈無虛發，最終攻下26分，率隊客場擊敗勇士。

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美國職籃NBA東區冠軍波士頓塞爾蒂克，今天在總冠軍賽首戰，前往客場挑戰西區冠軍金州勇士。勇士近8個球季6度闖進總冠軍賽，已拿下3次總冠軍。

今天比賽首節，塞爾蒂克被勇士頭號球星柯瑞（Stephen Curry）轟下21分，以28比32落後，但次節他們徹底鎖死柯瑞，在上半場以56比54超前。

下半場勇士魏金斯（Andrew Wiggins）跳出來當英雄，他在第3節攻下12分，讓塞爾蒂克3節打完以80比92落後12分。

末節戰況風雲變色，兩隊103比103打平之際，此役擔任中鋒的霍福德（Al Horford）連飆兩記三分彈，讓球隊站上領先，接着他又命中跳投並送出助攻讓史瑪特（Marcus Smart）砍進三分球，助塞爾蒂克114比103領先達兩位數。當勇士急欲追分之際，霍福德終場前48.3秒的「3分打」，更是徹底澆熄勇士反撲氣焰。

3日將歡度36歲生日的霍福德，第4節包括三分球兩投全進，4次出手全部命中，單節拿下11分，率塞爾蒂克靠着末節40比16的強力反撲，最終120比108拿下總冠軍賽最關鍵的首戰勝利。

在這場生涯首場總冠軍賽，霍福德包括三分球8投6中在內，12次出手命中9球，加上3罰2中，攻下塞爾蒂克全隊最高26分，並抓下6個籃板、送出3次助攻，還有1次抄截，是綠衫軍今天贏球的最大功臣。

來自多明尼加的霍福德，大學時期兩度率佛羅里達大學拿下冠軍。

2007年選秀會，霍福德被亞特蘭大老鷹以探花簽選上，之後一待就是9個球季。2016-17球季他轉戰塞爾蒂克打了3季，然後陸續在費城76人、奧克拉荷馬雷霆各打了1季，本季「鳳還巢」回到波士頓，終於嘗到總冠軍賽滋味。

15年的NBA生涯中，霍福德曾於2008年入選年度新秀第1隊，2011年獲選年度第3隊，2018年進到年度最佳防守第2隊，並曾5次入選明星賽。

© 2022 AFP