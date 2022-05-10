霍福德狂砍30分 塞爾蒂克強拉尾盤季後賽扳平公鹿

（法新社密爾瓦基9日電） 霍福德今天攻下30分，率領塞爾蒂克在末節打出強勢攻擊，最終116比108擊敗公鹿，也讓兩隊在季後賽次輪戰成2比2平手。

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美國職籃NBA季後賽次輪，東區第3種子密爾瓦基公鹿今天帶着系列賽2比1的優勢，在家迎戰第2種子波士頓塞爾蒂克。

比賽首節雙方命中率都不理想，但公鹿在安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）拿下6分、全隊上場8人僅1人無得分紀錄的情況下，以25比18領先塞爾蒂克。

次節一度落後7分的塞爾蒂克，幾度將比分超前，公鹿先靠康納頓（Pat Connaughton）的三分球扳平，再於麥修斯（Wesley Matthews）3罰俱中後要到3分領先，但塞爾蒂克的威廉斯（Grant Williams）中場前1.6秒兩罰全進，上半場打完只讓公鹿以48比47領先1分。

下半場開打後，公鹿在安特托昆博單節攻下13分、哈勒戴（Jrue Holiday）貢獻8分的聯手帶領下，以80比73將分差稍微拉開。

末節塞爾蒂克打出15比5開局，以88比85將比分超前，之後雙方互有領先，形成拉鋸戰。塞爾蒂克在霍福德（Al Horford）、塔特姆（Jayson Tatum）分別砍進16分、12分帶領下火力全開轟下43分，最終以8分險勝。

此役，塞爾蒂克的塔特姆有30分、13籃板的「雙十」成績，霍福德同樣攻下並列全隊最高的30分，布朗（Jaylen Brown）、史瑪特（Marcus Smart）都貢獻18分，替補的懷特（Derrick White）有11分進帳。

公鹿的安特托昆博今天攻下全場最高34分，並抓下18個籃板，繳出「雙十」成績單，羅培茲（Brook Lopez）、哈勒戴分別貢獻17分、16分，麥修斯、板凳出發的康納頓（Pat Connaughton）各自拿下12分、11分。

塞爾蒂克今天獲勝，讓兩隊在系列賽前4戰打完後，以2比2戰成平手，接下來將於11日（台灣時間12日）於塞爾蒂克主場進行系列賽第5戰，爭取「聽牌」的關鍵1勝。

© 2022 AFP