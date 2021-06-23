青少年接種Covid疫苗與心肌炎關聯性 專家調查中

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（法新社華盛頓22日電） 美國疾病管制暨預防中心（CDC）將在明天召開專家小組會議，審視超過300名青少年及年輕成人在接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）mRNA疫苗後出現心肌炎癥狀的資料。

該委員會由CDC主持，將聽取研究人員探究疫苗是否引起心肌炎或心包膜炎的風險利害分析。

以色列是第一個發現兩者之間可能關聯性的國家。

CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）上周在會議前表示：「這些情況很罕見，且絕大多數案例已透過支持性療法與休息後完全康復」。該會議原預定於18日召開，因假日而順延。

瓦倫斯基補充說，這些要探究的病例，是從超過2000萬已接種疫苗的青少年與年輕成人中，透過疫苗安全監測系統發布的初步報告後展開調查。

雖然2000萬中只有300例僅是一個很小的比例，但以該年齡層人口而言，可能已高過預期。

在此之前，美國食品暨藥物管理局（FDA）10日就此議題召開的會議中，顯示大多數病例以年輕男性居多，且於接種第2劑後的一周內發病。

CDC新召開的會議將深入探討經獨立驗證後的最新數據，而非討論自陳報告。

科恩兒童醫院（Cohen Children's Medical Center）小兒感染科主任魯賓（Lorry Rubin）告訴法新社：「我很關心這個問題，但我強調這些因果關係尚未確立。」。

魯賓說，在他任職的醫院看過幾位青春期男性，在接種mRNA疫苗第二劑後一兩天出現胸痛的癥狀。

輝瑞（Pfizer）疫苗是目前唯一認證在12歲以上青少年身上接種的疫苗。

魯賓補充說：「另一方面，這些病例癥狀相對輕微，患者服用如布洛芬（ibuprofen）等消炎藥物後，幾天後即恢復正常」。

心肌炎的盛行率具有季節性，因其與腸病毒的潛在關聯性，使得夏季月分的盛行率較高，據估計每年10萬名兒童中就有一人罹病。

然而，就算疫苗與心肌炎的因果關聯成立，魯賓指出，仍應針對兒童染疫風險加以權衡。

雖然兒童比成年人較不易染疫，根據官方統計，仍有超過3000名兒童因染疫住院，超過300人死亡，迄今約有2700名30歲以下確診者病故。

美國小兒科學會（American Academy of Pediatrics）理事長比爾斯（Lee Savio Beers）指出：「實際上，我們有更多孩童因感染新型冠狀病毒而受長期影響，其中一些人因嚴重心臟癥狀而住院。」

然而，其他專家則採取了更為謹慎的態度。

加州大學舊金山分校（UCSF）傳染病與公衛專家甘地（Monica Gandhi）說，就青少年接種疫苗的建議而言，美國比其他國家還要積極，其中包括德國和以色列，這兩國僅建議高風險的青少年接種疫苗，而英國仍在審查數據、尚未做出定論。

她告訴法新社：「這是一種新疫苗，令人憂心的層面日益升高，除了我們之外，其他國家都謹慎行事。」這位醫師表示，在她有更多了解之前，她13歲的孩子先不打第2劑疫苗。

© 2021 AFP