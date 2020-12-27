青年音反送中入獄 香港花藝師代勞送禮傳情

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（法新社香港26日電） 曾在今年7月發起「和你送花」活動的香港花藝師Elise，耶誕佳節也替因為參加去年抗議活動而入獄的香港青年送花給至親好友。

耶誕節當天，珊曼莎打開Elise代送的禮物瞬間飆淚，這份驚喜是來自男友的心意，他因為參加去年的抗議活動而身陷囹圄。

看守所轉來他親筆傳情的字條「她愛狗但愛我更多」，經由前社福議員邵家臻創辦的入獄者支持團體，交給Elise。

Elise讀完這張紙條後，特別找來小狗頭形狀的仙人掌精心做成花藝禮物，送到珊曼莎手中。

珊曼莎說：「收到這份禮物對我而言是莫大鼓舞，關押在看守所的人是無法送花或送禮給我們。」

珊曼莎是50多個收到獄中親人委託Elise精心準備的花藝禮物。

Elise告訴法新社：「我希望藉此讓鐵窗內鐵窗外的人，感覺彼此更為親密，透過每一個禮物背後的故事，我也希望提醒全世界，許多人為了這個城市，犧牲他們正常幸福的生活。」

邵家臻過去是香港立法會社福領域的議員，今年稍早成立「石牆花」（Wall-fare），力挺因民主運動被囚的抗爭者。

石牆花提供多項服務，其中包括筆友配對、送花與點心，以及協助聯繫入獄者的親友。（譯者：曹宇帆/核稿：劉淑琴）

© 2020 AFP