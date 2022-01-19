非政府組織籲開徵富人稅 部分富豪表態力挺

（法新社巴黎19日電） 由非營利組織和富豪組成的團體今天表示，如果向全球最頂尖富豪徵收「富人稅」，每年至少可獲得2.52兆美元，這筆鉅款足以資助每個人接種COVID-19疫苗，並幫助數十億人脫貧。 這個提案是由非政府組織、社運人士，以及支持徵收此稅的富豪所提出。此前一份獨立報告顯示，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）蔓延的這兩年中，全世界最富有的那群人變得更加有錢。 打擊不平等聯盟（Fight Inequality Alliance）全球召集人瑞克斯（Jenny Ricks）在聲明中說：「瘋狂的現實狀況就是，疫情期間數十億人每天為生存苦苦掙紮，億萬富豪的財富卻宛如失控般不斷飆升，這是不對的。」 打擊不平等聯盟與全球性慈善機構「樂施會」（Oxfam）、總部設在美國的「政策研究所」（Institute for Policy Studies）、美國富豪組成的「愛國百萬富豪」（Patriotic Millionaires）提出報告，呼籲針對富人實施累進稅率。

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報告建議，富人稅的徵收方式是向身家超過500萬美元者徵收2%的稅，財富逾5000萬美元的人徵收3%，資產達10億美元的人則需繳交5%的稅。 如此一來，將能籌到2.52兆美元（約新台幣69.65兆元），可幫助23億人脫離貧困，並生產可供給全球每個人接種的COVID-19疫苗。 該團體表示，這筆款項也足以為中、低收入國家的36億人提供全民醫療保險和社會保護措施。 該團體指出，如果向億萬富豪徵收10%的稅，每年將可收得3.62兆美元。實際稅收水準將依不同國家而異。

這項徵稅提案是為配合世界經濟論壇（World Economic Forum）而提出。該論壇原訂在瑞士山區度假勝地達沃斯（Davos）舉辦，但因Omicron變異株引發COVID-19疫情，連續第2年改在線上進行。

樂施會本周稍早表示，在疫情蔓延的2年間，全球最富有的10大富豪財富已經翻倍，總額達到1.5兆美元。 包括「愛國百萬富豪」成員在內的逾100名富豪在給達沃斯論壇與會者的公開信中表示，目前的稅賦體系很「不公平」。 公開信指出：「全世界每個國家都應該要求富豪付出公平的額度。向我們徵稅吧，現在就開始這樣做。」

© 2022 AFP