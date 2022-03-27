非洲文物面具高價拍出 加彭人抗議要求歸還

（法新社法國蒙貝列26日電） 一具來自非洲中部、可溯至19世紀的木雕面具今天在法國以420萬歐元（約新台幣1億3423萬元）成交，無視拍賣現場外一群來自非洲加彭的抗議人士疾呼文物應歸還。

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法新社報導，這個原是加彭方族（Fang）在慶典使用的罕見Ngil木雕面具，今天在法國南部城市蒙貝列（Montpellier）拍賣時成交，價格遠高於原估的30萬至40萬歐元（新台幣958萬至1278萬元）。

一名自稱是蒙貝列當地加彭社區的男子在拍賣室後方形容「拍賣猶如銷贓」男子身邊圍繞着好幾名加彭同胞。

抗議男子說：「我們將提出告訴，這是我們來自方族地區的祖先，我們要收回這件文物。」他形容這面具是當初「殖民者的不義之財」。

拍賣商朱塞皮（Jean-Christophe Giuseppi）表示，據他所知，這個拍賣「完全合法」。

抗議人士後在保全人員陪同下平靜地離開拍賣大廳，但繼續抗議這件非洲珍貴文物被拍賣。

連同酬金等相關額外費用，木雕面具得標買主總計需支付525萬歐元（約新台幣1億6778萬元）。2006年時也有一個類似的方族面具以209萬歐元（新台幣6679萬元）在巴黎拍賣成交。（譯者：紀錦玲）

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