非洲染疫破百萬首例 南非禁賣酒、強制戴口罩

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（法新社約翰尼斯堡28日電） 今天成為非洲第1個染疫人數破百萬的國家，這讓南非總統拉瑪佛沙延長全國宵禁時間、禁止賣酒，並強制民眾在公共場所必須配戴口罩。

拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）表示，由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的確診病例「迅速增加」，必須實施一系列新的防疫措施。這些新的確診病例中，多數感染的是傳染力較強的變種病毒。

拉瑪佛沙將矛頭指向「超級傳染源」社交活動，以及民眾「在假期時極度缺乏警戒心」。

他在電視播出的嚴肅談話中說：「我們降低了警覺，很不幸地，我們正付出代價。」

法新社報導，南非是非洲疫情最嚴峻的國家，在對抗第1波疫情時，曾在3月禁止賣酒。

拉瑪佛沙說，數據顯示「過量飲酒」導致各醫院獲報的外傷案件增加，這讓「我們本來就很緊繃的公共衛生體系承受不必要的壓力」。他宣布新的賣酒禁令將自午夜開始生效。

他表示，自疫情開始蔓延以來，有超過4萬1000名醫護人員感染2019冠狀病毒疾病。

拉瑪佛沙說，全國的宵禁時間將從先前規定的每晚11時到隔天早上6時，延長為每晚9時到翌日上午6時。商店、酒吧、餐廳等非必要的場所將於每晚8時打烊。

不論室內或戶外，所有大型聚會活動在接下來兩周都將被禁止，但葬禮例外，僅限50人以下參加。

南非累計確診人數今天突破100萬，病故人數近2萬7000人。

拉瑪佛沙說：「除非我們現在就開始採取果斷的行動，否則新的染疫人數將遠超過第1波疫情時情況，且將有數千人喪命。」

© 2020 AFP