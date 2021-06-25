非洲第3波疫情來勢洶洶 疫苗接種跟不上全球

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（約翰尼斯堡25日電） 世界各國搶打疫苗防疫但非洲跟不上全球接種速度，加上醫療院所收治前所未有的確診與死亡病例而瀕臨崩潰，來勢洶洶的第3波疫情正席捲非洲大陸。

根據法新社彙整，人口將近13億的非洲，通報2019冠狀病毒疾病（COVID-19）累計確診病例逼近530萬，累計死亡病例13萬9000，仍是全球受疫情影響最小的地區之一，僅次於大洋洲。

不過，目前至少有12國因疫情復燃而拉警報，預估大約在3周內非洲的確診病例將創新高。

世界衛生組織（WHO）非洲區主管莫耶提（Matshidiso Moeti）今天表示：「（非洲）第3波疫情來勢洶洶，蔓延更快、殺傷力更大，這波最新疫情可能會成為非洲最嚴重的一次。」

非洲疾病管制暨預防中心（Africa CDC）主任恩肯加松（John Nkengasong）形容第3波疫情將是「慘絕人寰」且「極具毀滅性」。

世衛組織指出，最先在印度發現的Delta變種病毒，目前已蔓延至非洲14國，剛果民主共和國與烏干達的新增確診病例，大部分都是Delta變種病毒所致。

南非的確診病例佔全非洲的35%，因前所未有的病患湧入醫療院所，當地的醫師疲於奔命。

南非醫療協會（South Africa MedicalAssociation, SAMA）主席柯慈（Angelique Coetzee）說，不同於先前的疫情，這次「醫療體系不堪負荷」。

自4月初至今，南非平均每日新增確診病例增為15倍，醫院收治的病患增加約60%。

非洲疫情日益嚴峻，疫苗接種進度遲緩是主因之一。由於物流受阻及疫苗猶豫（vaccine hesitancy），數個非洲國家向聯合國支持的疫苗全球取得機制（COVAX）取得了疫苗，卻無法在有效期限到期前施打。

例如，馬拉威在5月就銷毀了將近2萬劑英國阿斯特捷利康公司（AstraZeneca, AZ）研發的疫苗，為了避免類似的情況重演，剛果民主共和國與南蘇丹則是交還給聯合國超過200萬劑的疫苗。

國際特赦組織（Amnesty International）東南部非洲主任穆齊納（Deprose Muchena）說：「赤貧又患不均的地區一旦缺乏疫苗，意味着許多人覺得他們只能等死。」

© 2021 AFP