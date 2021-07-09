非洲經歷疫情最嚴峻一周 世衛：更糟的在後頭

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（法新社剛果共和國首都布拉薩市8日電） 世界衛生組織（WHO）今天表示，非洲才剛經歷2019冠狀病毒疾病（Covid-19）疫情最嚴峻的一周，但第3波疫情加速蔓延，最糟情況還未到來。

世衛非洲地區主任莫伊提（Matshidiso Moeti）表示，非洲才剛經歷疫情最嚴峻的一周，但最壞情況還未到來，因為第3波疫情快速蔓延，且繼續加速擴散到新的地區。

她在線上記者會中說，目前非洲的確診病例每18天就增加1倍，而僅一周前是每21天增加1倍，「要結束這種激增的趨勢，還要好幾周」。

非洲自5月3日出現第3波疫情以來，病例就一直在增加。到7月4日為止的一周間，全境新增超過25萬1000 例，比前一周增加20%，也比上次在1月出現的高峰陡增12%。

目前非洲有16國出現感染人數暴增的現象，且其中10國發現了更具傳染力的Delta變異株。

南非是疫情最嚴重的非洲國家，上周末創下單日新增2萬6000例的新高紀錄，主要歸咎於Delta變異株。

非洲的疫苗接種計畫遲緩，只有1600萬人完整接種，占非洲人口2%。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP