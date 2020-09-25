電影《盧旺達飯店》主角本尊 承認參與成立武裝團體

電影《盧旺達飯店》英雄主角的原型人物、評價兩極的魯塞薩巴奇納，9月25日在盧旺達 法院出庭時，承認成立武裝團體“民族解放陣線”，但否認和這個團體的犯罪行為有關連。

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《盧旺達飯店》（Hotel Rwanda）描繪1994年盧安達種族滅絕事件，當時約有80萬人在這場大屠殺中喪生。片中以路斯沙巴吉那（Paul Rusesabagina）為原型的主角在屠殺期間拯救數百條人命，使得他廣為人知。

法新社報導，路斯沙巴吉那在大屠殺過後流亡海外多年，期間成為強烈批判盧旺達政府的人士，近年並與他人共同創立總部設在海外的反對黨“盧旺達民主變革運動”（MRCD）。

路斯沙巴吉那也曾表達對“民族解放陣線”（National Liberation Front，FLN）的支持，這個團體承認在盧旺達 靠近鄰國布隆迪（Burundi）的紐恩威（Nyungwe）發動連串攻擊。但他究竟在這些攻擊事件中扮演哪種角色，外界不得而知。

路斯沙巴吉那8月在盧旺達 被捕，顯然有人用假借口將他騙上一架私人飛機載回國內。

25日在首都基加利（Kigali）出庭時表示：“我們成立民族解放陣線，是把它當作武裝側翼，而非檢方一再宣稱的恐怖主義團體。我不否認民族解放陣線犯下罪行，但我扮演的角色在外交。”

路斯沙巴吉那還說：我們簽署協議，成立“盧安達民主變革運動”這個政治平台，協議內容包括建立名為民族解放陣線的武裝側翼。但我的工作是隸屬這個政治平台，負責的是外交事務。