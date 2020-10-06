埃及出土大批石棺 現場開啟驚現完整木乃伊

據埃及媒體報道，10月3日埃及旅遊和文物部召開記者會展示這次考古的驚人發現，並現場開啟兩具裝飾華麗的古棺，棺木內刻有色彩鮮艷的象形文字，用葬布包裹的木乃伊也保存得非常完好。

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埃及知名考古學家哈瓦斯（Zahi Hawass）興奮地表示，這項發現將傳遍全球，因為這是2020年在埃及發生的最重要發現。

在記者會上，埃及文物部部長阿納尼（Khaled el-Anany）說：“這並不是發現的終點，這只是開始”。他指出，這是薩卡拉地區的一次重要考古發現，已出土棺材保存完好，遺址中還有未出土的棺材等待發掘。

他還表示，考古隊初步判斷，這些石棺的主人是古埃及第26王朝的祭司、高官和精英。

此次考古還出土了不少陪葬品以及古埃及神明雕像，哈瓦斯表示，這項發現將會為人們了解木乃伊及古埃及的宗教信仰帶來更多的研究訊息。

埃及考古隊9月初在開羅以南的薩卡拉一處11米深的墓穴中，發現從未遭破壞的墓穴，59具自下葬後再未被打開的棺材被挖掘出來，其外表的彩繪依然鮮艷，成為埃及幾十年來最重大的考古成果之一。

這是繼去年在南部盧克索市（Luxor）附近發現30具古埃及棺木後，考古隊又一次在一個墓穴中發現如此多的棺材。