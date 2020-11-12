莫斯科計畫在蘇丹建立海軍基地

法新社報道，根據俄羅斯總理批準的與蘇丹的一份協議草案，俄羅斯正計畫在蘇丹建立紅海海軍基地，以便給其艦隊提供供給。

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周三公布在俄羅斯政府網站上的這一協議草案，預計將在蘇丹建立“後勤支持中心”，俄羅斯海軍可以在那裡進行維修、加油等活動，俄羅斯海軍人員也可以在裡邊休息。

根據這一協議草案，未來建成的基地最多可容納300名軍事和文職人員，以及四艘船艦，包括核動力船艦。

這一協議草案有大約30來頁，根據裡邊對基地地理坐標的描述，基地的位置將在蘇丹港的北郊。

協議草案還規定，俄羅斯將有權通過蘇丹的港口和機場運輸該海軍基地運作所需要的“武器，彈藥和設備”。

如果雙方均沒有要求終止本協議，該協議則將在自動續簽10年後有效25年。俄羅斯當局目前還沒有提到什麼時候可能與蘇丹當局簽署該協議。

法新社指出，近年來，俄羅斯不僅在軍事領域而且也通過民用核項目與蘇丹拉近關係。2019年5月，兩國簽署了為期7年的軍事合作協議。2019年1月底，在蘇丹政治危機鬧得正兇的時候，俄羅斯承認俄羅斯教官“和蘇丹政府軍在一起已經有了一段時間”。

蘇丹前總統巴希爾（Omar al-Bashir）2017年底訪問俄羅斯期間，要求普京總統“保護”蘇丹，並呼籲加強與莫斯科的軍事合作，以便“重新裝備蘇丹的武裝部隊”。