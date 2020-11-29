Covid-19:非洲剛果(金)現第二波疫情

剛果民主共和國當局幾乎確信，該國出現了Covid-19病毒第二波疫情，未來存在禁足封城的可能性。剛果（金）將加強邊境管控，在民眾中開展大規模排查。來自國外的旅客入境需要接受檢測。

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地處非洲中部的剛果民主共和國（RDC）-簡稱剛果（金）當局認為，該國已面臨Covid-19病毒第二波疫情。數月以來的觀察發現，疫情在最新幾天出來了令人的反彈。這一情況尤其源自於民眾放鬆了衛生防疫措施。剛果（金）防疫機構的一名教授指出，照此下去，就有被封城的危險。

據本台RFI記者Pascal.M星期天（2020年11月29日）發自金薩沙（Kinshasa）的報道，剛果（金）多部門抗Covid-19疫情委員會內一名負責技術事宜的教授發出預警，Covid-19病毒肆虐全境，最新的確診病例在最近幾天攀升。這是在最近三天ˎ 四天里所觀察到的趨勢。此前曾是每天20例至39例，現在已達每天是50例至55例。在往前，每天只有不到十個確診病例。因此，剛果（金）認為，現已出現了第二波疫情。這迫使當局部署新戰略，應對當前的疫情反彈。

剛果（金）的防疫措施將升級

剛果（金）現在需要做出反應，以便安然度過聖誕和新年的節慶。剛果（金）當局現在的目標是要降低傳染率。為此，抗疫部門將首先加強風險宣傳和社區參與，並使用快速診斷方式對民眾展開大規模的排查。

剛果（金）將加強邊境管控，來自國外的旅客入境需要接受檢測。這名教授指出，剛果（金）的疫情就是境外旅客傳入的。美國約翰·霍普金斯大學醫學院（John-Hopkins）的統計數字顯示，剛果（金）已有近1萬3千人感染Covid-19病毒，至少330人病亡。