非洲科特迪瓦的Covid疫情可能復燃

西非國家科特迪瓦（也稱象牙海岸）Covid-19病毒的感染人數自2020年12月底開始上升，當局決定提前開始疫苗接種行動。

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西非國家科特迪瓦（也稱象牙海岸）自Covid-19病毒疫情在全球爆發以來相對平靜，共有23 000個確診病例，病亡患者不到140人。但最近幾天的數據令人不安，不過目前說是第二波疫情還為時過早。

據本台RFI記者Pierre·P周六（2021年1月9日）發自阿比讓（Abidjan）的報道，科特迪瓦在過去一周有800多人確診，其中周四的確診病例達210宗。現在的情況顯示，感染人數自12月底以來一直在上升。過去幾個月，當地Covid-19病毒檢測呈陽率一直低於5%。這一比率被當局認為屬於疫情在控制之中。不過最近幾天，這一比率被超成為了常態。

法廣存檔圖片：科特迪瓦阿比讓街頭的衛生防疫宣傳畫 Image d'archive RFI: Une femme passant devant une fresque décrivant les mesures d'hygiène à adopter avec le coronavirus à Abidjan. © AFP Photos/Issouf Sanogo 法新社

疫苗接種行動提前

科特迪瓦打算未來給五百萬人接種疫苗，占人口總數20%，原計畫是在4月份發起疫苗接種行動。但科特迪瓦衛生部本周接到指示，儘快購買20萬支疫苗，以便在2月份就給屬於最弱勢群體和最易遭感染群體的10萬民眾優先接種。

法廣存檔圖片：科特迪瓦阿比讓一處Covid-19檢測中心內景，攝於 2020年4月15日 Image d'archive RFI : Dans un centre de dépistage de Covid-19 à Abidjan, une femme attend son tour pour être testée, le 15 avril 2020. © REUTERS/Luc Gnago 路透社

疫情再起事出有因

科特迪瓦政府認為，當前疫情突起的原因是由於來自歐洲的度假客大批抵達，加上人們在歲末年終時的節慶集會，社交距離沒有得到很好的遵守。阿比讓街頭戴口罩的人也越來越罕見。不過，目前就說是第二波疫情還為時過早，因為，最近幾天確診的感染者人數還沒有達到去年6月至7月高峰時，每天200人至400人確診的水平。