塞內加爾卡薩芒斯 一場無聲的戰爭

塞內加爾境內的反叛武裝MFDC卡薩芒斯民主力量運動南部陣線的主要基地都已被攻克，戰局現在對政府軍有利，反叛人員向西撤退。然而，交戰雙方都不對外通報戰況。

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西非國家塞內加爾正在進行一場無聲的戰爭，即沒有媒體追蹤報導，政府軍與位於境內西南部的卡薩芒斯反叛武裝交戰雙方也都不對外通報戰況。

本台RFI記者Allen Yero Embal周五（2021年2月5日）發自幾內亞比紹首都Bissau的報導，塞內加爾MFDC卡薩芒斯獨立運動位於南部陣線的三個基地，尤其是2號和9號都已相繼在遭到政府軍的激烈轟炸後，於本周二和本周三被攻克。周四一早開始，炮擊主要針對Sikoun和其建築。那裡是反叛武裝的一個指揮參謀部。數小時後，這一營地被放棄，反叛人員朝更西的方向撤退。

（法廣存檔圖片）Image d'archive RFI: En 2012, le président tout juste élu Macky Sall relance les discussions avec le MFDC de Salif Sadio qui souhaite l'indépendance de la Casamance. © RFI 法廣

戰地局勢現在朝有利政府軍的方面傾斜。為了迫使反叛武裝退出他們的基地，政府軍也花了大本錢。反叛人員分成小隊，拿着武器和裝備撤走。他們是說去其它地方繼續戰鬥。現在不知道塞內加爾政府軍是否將保證那些被迫流離失所民眾返鄉的安全，真正去控制這片布滿了地雷的地區。

面對南部地區自1982年開始出現的卡薩芒斯獨立鬥爭，塞內加爾政府軍本次軍事行動始於十多天前。