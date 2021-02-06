第34屆非洲聯盟峰會：疫苗配給成焦點

2021年疫情所迫，第34屆非盟首腦會議6日在埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴以視頻方式開幕，會期兩天。此次峰會擱置了很多地區衝突等重要議題，把抗擊新冠疫情和非洲大陸如何大量採購疫苗作為主題。

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中國國家主席習近平6日致電第34屆非洲聯盟峰會，表示中非雙方在抗擊新冠肺炎疫情中相互支持、共克時艱。

2021年的非盟峰會選在了埃及去年同一天發現第一例新冠病例的同一天。前任非盟輪值主席、南非總統西里爾·拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）在開幕儀式上發言表示：新冠疫情給非洲大陸造成了很多苦難；非洲的經濟收到重創。

法新社表示，雖然非洲疫情仍在爆發上升期，但不論從感染率還是死亡率來說，2020年疫情在全球爆發蔓延之初讓國際公共衛生專家擔心的經濟和醫療水平較弱的非洲地區的情況卻好於預期，相對較低。但專家也提醒說，面對第二波疫情，非洲國家必須加大檢測、隔離密切接觸者和治療患者力度，並加強預防措施。

若非洲13億人口中60%的人口接種疫苗，成本將在100億至150億美元之間。非洲大陸已獲得36%的疫苗需求，其中25%來自新冠疫苗全球獲取（COVAX）機制，11%來自另一個非盟項目。但在疫苗接種和疫苗獲取方面，非洲國家仍遠落後於世界其他較富裕的國家。。現任非盟委員會主席法基（Moussa Faki Mahamat）在新近接受採訪時表示：全球富裕國家在獲得疫苗上好像有優先權，有的甚至預購了比所需量更多的疫苗。這種疫苗民族主義令人擔憂。

在6日下午閉門討論會上，前任非盟輪值主席拉馬福薩呼籲國際貨幣基金組織（IMF）撥出至少2000億美元的儲備金，幫助非洲國家在新冠肺炎疫情下恢復經濟發展。他表示：只有釋放新的資源，“才能糾正發達經濟體與世界其他地區之間財的不平等現象”。

剛果民主共和國（DRC，以下簡稱剛果金）總統、非盟輪值主席費利克斯·齊塞克迪（H.E. Félix Tshisekedi）向與會者提交了一個包括與氣候變化，性暴力作鬥爭，促進非洲大陸自由貿易區（Zlecaf）和巨型水力發電大壩項目的雄心勃勃的計畫。

當天，乍得前總理法基以51票贊成；4票反對再次當選非盟委員會主席，任期四年。但有些國家對在線投票、不對外公開投票結果的方式表示質疑。

2018年底，非盟委員會高級別職位進行了精簡。重組後的非盟委員會將由8名成員組成，包括主席、副主席和6名委員。高級別職位選舉必須遵循區域代表性平等（8名成員須分別代表不同區域）、性別平等（主席與副主席須由不同性別擔任，6名委員須男女各半）、擇優、透明等原則。那麼如何合理分配超級部門的職位也是會議的另一個重要議題。

埃塞俄比亞位於具有戰略地位非洲之角。因為地區大國的爭端，該國衝突已經牽涉到周邊國家，引起聯合國安理會的不安。地方和政府軍之間的戰鬥始於2020年11月，導致北部省份的人們流離失所，並迫使數千人逃往鄰國蘇丹尋求庇護。如何緩解埃塞俄比亞提格雷危機也是此次非盟視頻峰會的一個主題。