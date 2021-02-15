埃及：考古學家發現世界上最古老的啤酒廠

埃及當局近日宣布，考古學家在埃及南部發現一座據信有5000多年歷史的啤酒廠，而且生產規模相當龐大，可能是目前已知“最古老”的啤酒廠。埃及旅遊及文物部2月13日發表聲明說，埃及與美國的聯合考古團隊在索哈傑省（Sohag）阿拜多斯（Abydos）古城北部發現多個用於啤酒發酵的設施，各由約40個排成兩排的陶甕組成。

廣告 繼續瀏覽後續

聲明引述埃及最高古物委員會秘書長瓦齊里（Mostafa Waziri）表示，這座古啤酒廠的年代很可能追溯至那爾邁國王（King Narmer）統治時期，因此據信為“世界上最古老的高產啤酒廠”。

資料顯示，那爾邁在公元前3100年左右創立埃及第一王朝，並統一了上下埃及，距今有5000多年的歷史。

聲明還指出，英國考古學家在20世紀初期就考證出古埃及有啤酒廠，但一直未找到其確切所在地。如今埃及與美國的聯合考古團隊“成功找到它的位置，並發現其內部組成”。

瓦齊里表示，這座古啤酒廠由8個長20米、寬2.5米的大型釀酒單元組成，每個單元里分兩排擺放着大約40個陶制容器，這些容器用來加熱穀物和水的混合物，以生產啤酒。

這支考古團隊由美國紐約大學考古學家亞當斯（Matthew Adams）與普林斯頓大學（Princeton University）學者維夏克（Deborah Vischak）共同領導。亞當斯說，研究發現，這座古啤酒廠產量龐大，一次可釀造約2.24萬升啤酒。

亞當斯還表示，鑒於考古學家此前就曾發現古埃及人在祭祀儀式中使用啤酒的證據，這座工廠顯然是為王室儀式生產啤酒的。