利比亞起義十周年 障礙重重挑戰和平

2月17日是利比亞起義十周年。2011年的這一天，卡紮菲政府在國際軍事壓力下垮台。十年後的今天，沒有持久政府的利比亞陷入戰亂，造成不計其數的受害者。

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利比亞在聯合國主持下，將在未來幾天組成新政府，並在今年末組織新的選舉。

就利比亞起義十周年這一主題，本台RFI法文網周三（2021年2月17日）刊出特派記者Aabla Jounaïdi發自的黎波里（Tripoli）長篇報導，原標題為：政治挑戰ˎ 石油利益ˎ 僱傭軍-利比亞和平的障礙（Défi politique, enjeu pétrolier et présence mercenaire - les obstacles à la paix libyenne），在此予以着重介紹。

本台特派記者在報導中指出，利比亞民眾無心慶祝。哈夫塔爾元帥在2019年春季對敵人發起的戰爭留下了深刻的痕跡。首都城南到處都是地雷和未爆炸的彈藥，有家也難還。金融危機所造成的糟糕經濟狀況，在衛生危機下進一步惡化。負責組閣的總理德貝巴Abdel Hamid Dbeibah是一名商人，他是一個得到聯合國支持的論壇的人選。

法廣存檔圖片 - Image d'archive RFI : Poignée de mains entre Amhimmid Mohamed Alamam (G) représentant le camp Haftar, et Ahmed Ali Abushahma du Gouvernement d'union nationale. Le 23 octobre 2020 à Genève. Violaine Martin / UNITED NATIONS / AFP

利比亞新政府需要在2月26日之前得到議會表決通過，總統委員會主席門菲（Mohamed Menfi）將巡視各地，包括敵對方-哈夫塔爾元帥的敵人。這種做法褒貶不一。對此，一名研究利比亞問題的學者指出，新總理德貝巴團隊的努力值得稱讚，但還要看結果，尤其是如何分派經濟與安全要職。

石油資源的分配

熱點之一是石油資源的分享。自2011年的戰爭結束後，利比亞東部和南部就要求對資源更公平的分配與更透明的管理。2019年的戰爭則是旨在控制石油機構。利比亞問題專家Luis Martinez回憶道：“哈夫塔爾元帥在2019年發動的戰爭不是為了控制首都的黎波里，而是為了控制中央銀行與NOC國家石油公司。就首都本身而言，他並無所謂，但如果拿下了央行和國家石油公司，他就掌握了足以扭轉局勢的整個石油貿易體系。”

蘇爾特又成焦點

在一片統一的國土上，如果沒有一個真正擁有主權的政府，就無法決定任何事情。蘇爾特（Syrte），這裡既是卡紮菲的出生地，也是他2011年10月的喪命處。如今，又成為了焦點。

法廣存檔圖片 - Image d'archive RFI : Une vue générale d'une installation pétrochimique dans la ville riche en pétrole de Ras Lanouf le 24 août 2011 à environ 150 kilomètres à l'est de Syrte, porte d'entrée du croissant pétrolier. AFP PHOTO/GIANLUIGI GUERCIA

蘇爾特現在是利比亞安全與能源問題的中心，附近有着重要的石油設施。停火協議里規畫的清雷工作就將從蘇爾特開始，但學者Emadeddin Badi認為，這還不足以帶來和平，原因之一是利比亞境內還進駐了許多僱傭軍。