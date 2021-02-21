尼日爾2021總統大選具有歷史性意義

西非內陸國家尼日爾，周日舉行2021年總統大選的第二輪投票。本次投票極具歷史性意義，無論投票結果如何，尼日爾都將開啟首次兩位民選總統之間的權力和平交接。

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750萬尼日爾選民被召參加周日舉行的2021年總統大選第二輪投票，兩位總統候選人分別為出自現執政黨PNDS（爭取民主和社會主義黨）的巴祖姆（Mohammed Bazoum）和代表RDR Tchanji（新民主與共和黨）參選的前總統奧斯曼（Mahamane Ousmane）。尼日爾本次選舉的歷史意義在於，在現總統伊素福（Mahamadou Issoufou）兩屆任期已滿的背景下，將開啟首次在兩位民選總統之間的權力和平交接。

法廣存檔圖片 - Image d'archive RFI : Des membres de la Céni préparent des urnes et du matériel électoral pour le scrutin présidentiel du 21 février 2021 à Niamey. © 法新社 AFP - ISSOUF SANOGO

本台RFI特派記者Magali Lagrange周日（2021年2月21日）發自尼亞美（Niamey）的報導指出，不論第二輪投票結果如何，尼日爾都將在未來幾周內更換領導人。現總統伊素福兩屆任期已滿，遵照憲法不尋求連任。

法廣存檔圖片 ： 尼日爾總統伊素福 Image d'archive RFI : Mahamadou Issoufou, le Président nigérien. © ©RFI 法廣

2020年12月27日舉行的第一輪投票最終結果為，執政黨PNDS候選人巴祖姆得票率39%，RDR Tchanji候選人ˎ前總統奧斯曼得票率為17%。

具有歷史意義的一次總統選舉

執政黨候選人巴祖姆，現年61歲，是現總統伊素福的政治繼承人，兩人已經一起風雨兼程30年之久。共同創立了尼日爾爭取民主和社會主義黨。巴祖姆多次當選尼日爾議會議員，並在伊素福總統任內，先後出任外交部長和內政部長。

在第一輪投票中得票率處於第二的候選人ˎ 前總統奧斯曼現年71歲。他於1993年當選尼日爾首位民選總統，但在三年後的1996年被軍事政變趕下台。經濟學家出身的奧斯曼此後一直擔任西非國家經濟共同體議會主席的職務。

總之，不論是哪位贏得周日的投票，尼日爾都將首次迎來兩位民選總統之間的權力和平交接。最近幾天，當地多次出現緩和氣氛的呼籲。關注尼日爾選舉的觀察家注意到，政治發言的基調在近期升高了，儘管在第一輪投票後，整個政治環境總體上依然平靜。