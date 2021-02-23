中國北非之間 呈現嚴重傾斜的單向貿易路線

中國與馬格裡布(Maghreb北非的簡稱)之間的貿易中，顯示出了極大的貿易逆差。 相較之下，北非與歐洲國家的貿易反倒是比較平衡。

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中國 - 馬格裡布(亦即指北非)之間的貿易正走在一條壓倒性傾斜的單向路線，這是重點雜誌近日發自馬格裡布的信所指出的。

根據重點雜誌，當這些中國大使館偏愛保持低調，對外總是表現的善良、有禮貌的同時，中國外交有時卻顯示出是大炮一尊。去年 3月份，當新冠病毒的大流行敲摳北非的大門時，中國發動了口罩外交。在各個停機坪上精心策畫進行操作：“圍嘴”貨盤，這是街上民眾給這個珍貴的隔絕細菌布塊所起的綽號，還有病毒防護設備的集裝箱陸續降落在突尼斯、在阿爾及爾。 由於大家懷疑中國是病毒的源頭而引起了極大的反響，中國的部長們攻擊某些歐洲國家及他們的記者，但這些國家也必須向中國下訂單購買防疫保護材料。中國當局一直用巧妙的言辭把自己形容是那些被自私歐洲國家冷漠對待的北非國家的最好朋友，並說這些癡迷於人權的歐洲國家，總是偷偷摸摸地竊取北非的主權

對於某些政客來說，尤其是對於那些仍然活在殖民時代的政客來說，中國將首先取代歐盟以及其某些成員國，站在第一線的就是法國和意大利。倘若不然，中國就會另外採取B計畫行事，轉變模式，就是讓這些國家在亞洲的經濟關係將會更加順利、更多笑呵呵，這也是讓經濟以兩位數成長的機會。 實際上，這個想要您好的朋友，正在單向地實行他的那些絲綢之路計畫。

中國正在壓低阿爾及利亞、摩洛哥和突尼斯的對外貿易。 就突尼斯的例子來說：當北京向突尼斯出口近50億商品時，它僅從突尼斯進口2億商品。這正是悲慘！這兩國的貿易天平不是不平衡，根本就是中國的屁股壓坐在對方頭頂上。另外就是享有中國貿易特權的夥伴國，阿爾及利亞，與中國的貿易赤字將近50億美元。至於摩洛哥，根據海關數據顯示，摩洛哥與中國的貿易逆差創下它歷來“最大”的貿易赤字。 如果我們撇開那個正負兩欄目的純粹會計邏輯，中國勢力已把這個歐洲南部的側翼列為優先伸手的對象。 它可以利用摩洛哥的各個樞紐將產品轉而出口到歐洲，同時瞄準這個如此吸引人、位處歐洲南部的國家；這個非洲國家的中產階級不斷的增長。

中國在這個北非地區的繼續發展是藉著幾個工具來獲取利益。與新冠病毒有關的衛生上的器材用品捐贈，它如同弓上的弦。北非國家苦於缺乏一個政治及經濟上的團結。尤其是北非阿拉伯聯盟一開始就胎死腹中，導致經濟數據惡化。北非五國（UMA包括毛里塔尼亞、摩洛哥、阿爾及利亞、突尼斯、利比亞）彼此間的貿易額倒退。該是世界上整合程度最低的地區。面對北京，每個北非國家各吹各的號，而中國總是以跨國協議、自由貿易區條件為優先考慮。

中國通過其捐贈、援助政策（在突尼斯建設一家軍事大學醫院）、信貸政策下，身為經濟強國的中國可以大量出口其產品，而不會操心它與這些北非合作夥伴之間任何經濟平衡的問題。

北非的合作夥伴對象、貿易支柱是歐洲國家，平衡關係存在於這兩個地區。如果說法國是阿爾及利亞的第一買主，中國就是阿爾及利亞的第一供應商。同樣情況也發生在突尼斯。法國財經部總長解釋說，每年法國與突尼斯的貿易都呈現結構上的赤字。法國貿易額佔了突尼斯貿易的20 %。但突尼斯的出口，法國就吸收了30 %，遠超過了突尼斯的第一大客戶。這是某些突尼斯民粹黨，例如Al Karama等的政黨應該好好反省的。因為他們總是說，法國竊取突尼斯富人的財產並要求他們要“正式道歉”。意大利，一個低調的國家，但在北非貿易非常強大，出口額稍微多過進口額，彼此間的貿易關係幾乎可說平衡。意大利分別是阿爾及利亞及突尼斯的第二大貿易國。西班牙和法國佔了與摩洛哥貿易的前兩名位子。在馬格裡布北非的經濟健康診斷報告顯示，他們越來越多地依賴中國的進口產品，這個賬單顯示了北非進口中國產品已上癮成性、難以戒掉。可以說從北非與中國的貿易利益所呈現的是《一種單向的友誼》。