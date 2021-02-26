厄立特里亞軍隊在阿克蘇姆大屠殺？

屠殺ˎ 法外處決ˎ 戰爭罪……，這是大赦國際報告揭露其認為埃塞俄比亞提格雷州持續了近四個月戰亂中發生的大規模殺戮。

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發生在非洲之角-埃塞俄比亞提格雷州（Tigré）的戰爭遠離國際輿論視野，對當地所發生的殺戮很難展開調查。提格雷州的第三大城市阿克蘇姆（Aksoum）去年十一月可能出現過大規模的暴力，大屠殺ˎ 集體懲罰……這是大赦國際(Amnesty International)的一名合作者在接受本台RFI亞的斯亞貝巴（Addis-Abeba）記者Noé Hochet-Bodin採訪時談到的情況。

Image d'archive RFI: Amnesty International @សហការី

據其所述：大屠殺發生在11月28日至29日持續大約24小時。厄立特里亞部隊報復其在阿克蘇姆一個基地遭小股戰鬥人員襲擊。十天前，本台RFI在報導中提到，一名學者談及當地的恐怖屠殺持續了數周之久。目前很難予以做統計，但非政府組織認為，有數百人死亡。需要重申的是，調查很難展開，鑒於提格雷州依然與世隔絕，即無法進入，也沒有通訊設備。大赦國際談到阿克蘇姆發生了戰爭罪行，主要是由於亞的斯亞貝巴在本次衝突中的盟友厄立特里亞軍隊，除了殺戮，厄立特里亞部隊還被控有系統地在阿克蘇姆展開大規模的掠奪。

Image d'archive RFI : Une jeune fille du Tigré face au camp de réfugiés de Umm Rakouba, qui accueille les personnes qui ont fui la région éthiopienne, à Qadarif dans l'est du Soudan, le 14 décembre 2020. AP - Nariman El-Mofty

非政府組織呼籲聯合國開展仔細的調查。埃塞俄比亞政府在去年十二月已經拒絕過，理由是無需“鐘點保姆”開展獨立調查。